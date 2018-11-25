» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا ينتزع وصافة الدوري التركي

أمير سعد
شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه فى فوز فريقه قاسم باشا على ضيفه ملطية سبور بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري التركي.
سجل ثلاثية فريق قاسم باشا مباى ديانى هدفين فى الدقيقتين 6 و84 وهدف لجوزوى سا فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
شارك تريزيجيه فى المباراة من البداية وظهر بمستوى جيد طوال أحداث المباراة.
بهذا الفوز خطف فريق قاسم باشا وصافة جدول ترتيب الدوري التركى برصيد 25 نقطة خلف المتصدر باشاك شهير صاحب الـ27 نقطة.
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