» حبس مسئول بمستشفى سوهاج الجامعى في قضية رشوة

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طب الأطفال

أمرت اليوم نيابة شمال سوهاج الكلية، برئاسة المستشار محمد عبدالعال، بحبس رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي، ومدرس مساعد، ومندوب شركة توريد أجهزة طبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم، بتهمة التلاعب في مناقصة لتوريد أجهزة طبية لقسم طب الأطفال بالمستشفى بقيمة 11 مليونا و150 ألف جنيه، والاتفاق على الرشوة.

وقررت النيابة في التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد حلمى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، وقف أعمال المناقصة، وتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص أوراق المناقصة، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتى الرشوة، وتربيح الغير بدون وجه حق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، قد ألقت القبض على الدكتور محمد. ع، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعى، والدكتور حسام. خ «مدرس مساعد بالقسم»، وأحمد .س «مندوب مبيعات شركة أجهزة طبية، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، ومراقبة هواتف المتهمين المحمولة، وإجراء تسجيل للمحادثات التليفونية بينهم، والتى تبين من خلالها التلاعب في أعمال مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية، أعلنت عنها المستشفى الجامعى في شهر أغسطس الماضى بتمويل من أحد البنوك، وإتفاق المتهمين على الرشوة، وتحرر محضر بالواقعة برقم 4325 إداري قسم شرطة ثان سوهاج، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة شمال سوهاج الكلية التي أمرت بحبسهم .

ومن جانبه أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قرارا بإيقاف رئيس قسم طب الأطفال المذكور عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات الجارية معه، رافضا الحديث من قريب أو بعيد في تفاصيل القضية إحتراما للنيابة والقضاء .

وقال رئيس الجامعة – في بيان صحفى – أن الجامعة كانت قد تواصلت مع أحد البنوك لدعم قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي، وتحسين الخدمات والأداء به، وتم بالفعل منح الجامعة 11 مليون و150 ألف جنيه من جانب البنك، لافتا إلى أن الجامعة أجرت مناقصة عامة لتوريد تلك الأجهزة، وكٌلفت رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى بوضع المواصفات ولجان البت والفحص المختلفة، وذلك بصفته متخصص ولديه خبرة فنية في تلك الأجهزة، وتم تقديم عروض لإمكانيات الشركات في توفير تلك الأجهزة، والأسعار التي يمكن أن تورد بها في حالة الترسية عليهم، وتم الإعلان عن المناقصة بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، وفوجئت الجامعة بقيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على رئيس قسم طب الأطفال، لرصدها بعض التجاوزات في تلك المناقصة، وعليه تم إحالته للنيابة، وإيداعه 15 يوم على ذمة القضية .

وأكد رئيس جامعة سوهاج، على تنفيذ الجامعة الصارم لما تؤول إليه نتيجة التحقيقات الحالية، وتثمن دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والمفسدين.


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