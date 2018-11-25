» سيول تنهي حياة 21 عراقيا

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العراق

السيول

مصرع 21 شخص

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 21 قتيلًا و180 مصابًا في أرجاء العراق، خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف بدر، في بيان مقتضب، إن "آخر حصيلة لضحايا الظروف الجوية من الأمطار والسيول في المحافظات بلغت 21 من الوفيات و180 مصابا".

وأفادت حصيلة سابقة للوزارة، اليوم، بمصرع 18 شخصًا وإصابة 180 آخرين.

ولا تزال الأمطار تهطل على نحو متقطع في أرجاء العراق، منذ الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى سيول غمرت مئات المنازل وحاصرت بعض السكان.

وتسببت الأمطار، التي رافقتها رياح عاتية، باقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة كهرباء في مناطق جنوبي العراق؛ ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائية لساعات.

وقررت ثلاث محافظات، هي ديالى (شرق) وواسط والديوانية (جنوب)، تعطيل الدوام الرسمي، اليوم؛ جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أول أمس الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لإغاثة المناطق التي اجتاحتها السيول وإنقاذ المحاصرين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي من منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية يخيم على أغلب مدن العراق، مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوي، خلال اليومين القادمين.


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