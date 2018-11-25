حبس السائق المتهم في حادث العياط

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أمرت نيابة العياط في الجيزة، بإشراف المستشار محمد سراج، بحبس سائق السيارة المتسبب في الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابطي شرطة من قوة كمين أمني، وإصابة اثنين مدنيين، وذلك لمدة 4 أيام احتياطيا.

وطلبت النيابة عرض المتهم، على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دماء المتهم وتحليل لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وقالت التحريات الأمنية والتحقيقات إن مركز شرطة العياط تلقى إخطارا صباح الأحد، بوقوع حادث تصادم ووفاة ضابطين ومصابين أعلى قرية البليدة، وبإجراء المعاينات اللازمة تبين أنه أثناء تمشيط خط السير اشتبه قول أمني في سيارتين محملتين بالأعلاف وتم استيقافهما لفحصهما وتفتيشهما، وتبين أنهما سيارة شيفروليه قيادة «عمر.ع»، 22 سنة، سائق، وسيارة نقل ماركة إيسوزو قيادة «أيمن.ب»، 37 سنة، سائق، وأثناء الفحص اصطدمت بهم سيارة مرسيدس بالمقطورة يقودها شاب يدعى «تامر.ص»، 33 سنة، وأسفر الحادث عن استشهاد النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار معاون مباحث العياط، والملازم أول عمر مجدي ضابط بفرقة مباحث البدرشين والعياط متأثرين بإصابتهما كما أسفر عن تلفيات بالسيارة الأولى بالجانب الأيمن والثانية بالجانب الأيسر، كما أسفر الحادث عن إصابة «حسين.ح»، 33 سنة، عامل، بكسر بقاع الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى، و«مصطفى.ر»، 32 سنة، بكدمة بالعين اليسرى، واشتباه كسر باليدين، وتم نقله لمستشفى العياط المركزى، وهما من مستقلى السيارة الأولى التي كان يفحصها الضابطان.

تم نقل الضابطين المتوفيين لمستشفى الشرطة بالعجوزة.


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