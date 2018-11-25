مفاجأة خطيرة تُهدد مستقبل «راموس»

25 نوفمبر 2018 - 08:04 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مجلة دير شبيجل الألمانية عن مستند جديد ردًا على البيان الصادر من جانب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، بشأن التسريبات التي أدانته بكسر قواعد حظر المنشطات.

وأكدت مجلة دير شبيجل أن راموس خضع لاختبار المنشطات عقب المواجهة النهائية أمام يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا عام 2017 والذي أظهر نتيجة إيجابية لمادة ديكساميثازون المحظورة، مشيرة إلى أنه تجاوز التعليمات عند إجراء اختبار من قبل الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات في أبريل الماضي عقب مباراة مالاجا في الليجا.

ونشرت المجلة تقرير جديد لمراقب المنشطات والذي أكد اختراق راموس لتعليماته بالاستحمام عقب المباراة وهو ما يتنافى مع المادة 77 في قواعد AEPSAD والتي تؤكد أن المسئول عن جمع العينات يجب أن يمنع الرياضي من الاستحمام أو التبول عقب المباراة.

ورد راموس على المجلة الألمانية بشأن ما نُسب إليه في بيان رسمي قائلًا: "إنها قضية صعبة للغاية، معقدة، كان يجب أن أدافع عن نفسي علنًا، تجاه تلك الادعاءات، وأجريت من 250 إلى 300 اختبار منشطات خلال مسيرتي الاحترافية، لم اخفق في اختبار واحد".