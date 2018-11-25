  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
راموس

مفاجأة خطيرة تُهدد مستقبل «راموس»

خاشقجي

الجزائر توضح موقفها من قضية خاشقجي

الدكتور سعد الدين الهلالي

الأزهر يتبرأ من فتوى «الهلالي» بشأن الميراث: لا تمثلنا

سوريا

إصابة 107 مدنيين بالإختناق من الغاز السام في حلب

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تواجه «بذخ الحكومة»

البشير ووزير الدفاع المصري

اتفاق أمني بين مصر والسودان لضبط الحدود.. تعرف عليه

دراسة: 28 % لا يدفعون فواتير الكهرباء بمصر

حيلة خبيثة لـ«الكهرباء» لرفع أسعار الفواتير

قتل (تعبيرية)

ننشر اعترافات أمين الشرطة المتهم بذبح والده

ثورة يناير

ثورة يناير ضمن أعظم ثورات التاريخ في مناهج ألمانيا

الاسطورة

وفاة «الأسطورة» بعد غيبوبة 45 يومًا

«ترامب» يشكر نفسه على هبوط أسعار النفط

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات - محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ترامب يشكر السعودية على خفض أسعار النفط

#

ترامب: فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي

#

ترامب يبدي قلقه من هذا الأمر الخطير

#

توقعات بهبوط أسعار النفط بسبب الصين وأمريكا

النفط

ترامب

شكر

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه مجددًا، بسبب هبوط أسعار النفط.

وكتب ترامب اليوم الأحد في "تويتر": كم من الرائع أن أسعار النفط تنخفض (شكرا للرئيس ترامب) .

وأضاف مخاطبا نظام الاحتياطي الفدرالي في بلاده: "ضف ذلك إلى أخبار اقتصادية سارة أخرى مثل تراجع كبير في الضرائب. وتيرة التضخم تتباطأ، هل تسمع يا الاحتياطي الفيدرالي!".  

وسبق أن نشر ترامب تغريدة، الأربعاء الماضي، وجه فيها شكره للسعودية على تراجع أسعار النفط، داعيا المملكة إلى الاستمرار في هذا النهج.

وفي عيد الشكر الذي صادف هذا العام يوم الجمعة الماضي، شكر الرئيس الأمريكي نفسه وعائلته على التغيرات التي طرأت على بلاده في ظل حكمه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا ينتزع وصافة الدوري التركي
» حبس مسئول بمستشفى سوهاج الجامعى في قضية رشوة
» «ترامب» يشكر نفسه على هبوط أسعار النفط
» سيول تنهي حياة 21 عراقيا
» قصف عراقي أمريكي فرنسي ضد "داعش"
» تأجيل محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين بتهمة الرشوة
» ميركل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "مأساوي"
» الداخلية تقدم خدماتها الإلكترونية للمواطنين بالتليفون
» زلزال بقوة 6.3 يضرب إيران ويشعر به سكان العراق والكويت
» نتنياهو: نسعى للوصول إلى قلب أفريقيا
» بث مباشر.. مباراة الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري السعودي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها