» «ترامب» يشكر نفسه على هبوط أسعار النفط

25 نوفمبر 2018 - 08:00 م

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه مجددًا، بسبب هبوط أسعار النفط.

وكتب ترامب اليوم الأحد في "تويتر": كم من الرائع أن أسعار النفط تنخفض (شكرا للرئيس ترامب) .

وأضاف مخاطبا نظام الاحتياطي الفدرالي في بلاده: "ضف ذلك إلى أخبار اقتصادية سارة أخرى مثل تراجع كبير في الضرائب. وتيرة التضخم تتباطأ، هل تسمع يا الاحتياطي الفيدرالي!".

وسبق أن نشر ترامب تغريدة، الأربعاء الماضي، وجه فيها شكره للسعودية على تراجع أسعار النفط، داعيا المملكة إلى الاستمرار في هذا النهج.

وفي عيد الشكر الذي صادف هذا العام يوم الجمعة الماضي، شكر الرئيس الأمريكي نفسه وعائلته على التغيرات التي طرأت على بلاده في ظل حكمه.