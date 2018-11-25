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قصف عراقي أمريكي فرنسي ضد "داعش"

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قصف صاروخى إسرائيلى

وكالات- مصطفى صابر

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قصف عراقي

شاركت المدفعية العراقية، الأحد، قوات فرنسية وأمريكية ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" في قصف أهداف تابعة للتنظيم الإرهابي على الحدود العراقية السورية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية اليوم، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت الوزارة "ضمن عمليات الإنذار الأخير، قصفت المدفعية العراقية مع قوات التحالف الفرنسية والأمريكية، أوكار عصابات داعش الإرهابية في معسكر السهم على الحدود العراقية السورية".

وأضافت "الضربات جاءت لمنع عناصر داعش من التسلل عبر الحدود المؤمنة بالكامل من قبل قواتنا إلى الأراضي العراقية".

ولا يزال التحالف الدولي المكون من نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة يقدم الإسناد للقوات العراقية وخاصة التغطية الجوية خلال حملات التمشيط بحثا عن خلايا "داعش".

وكان للتحالف دور مؤثر في الحرب ضد التنظيم والتي انتهت أواخر العام الماضي باستعادة العراق كامل أراضية والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد بعدما سيطر عليها "داعش" صيف عام 2014.

ولا يزال التنظيم يمتلك خلايا في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لشن هجمات خاطفة تستهدف في الغالب أفراد الأمن العراقيين، فضلا عن أنه يحتفظ بموطئ قدم داخل الأراضي السورية على حدود العراق وحقق تقدما هناك الشهر الماضي.

ويشن العراق غارات جوية متكررة منذ العام الماضي على مواقع "داعش" في الأراضي السورية على مقربة من حدوده، في مسعى تقول بغداد إنه لإحباط أية هجمات عبر الحدود.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجسًا لبغداد منذ سنوات طويلة، حيث كانت منفذا لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في السابق، ولاحقا مسلحي تنظيم "داعش".


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