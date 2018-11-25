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الجزائر توضح موقفها من قضية خاشقجي

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خاشقجي
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محمد فضل- وكالات

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ولى العهد

بن سلمان

خاشقجي

في أول رد رسمي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أدانت الجزائر رسميا، اليوم الأحد، مقتل خاشقجي، معربة عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستسلط الضوء على هذه القضية، وذلك قبل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المرتقبة للجزائر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الجزائر التي تربطها مع السعودية علاقات الأخوة والتعاون وتتبادل معها نفس المصير المشترك، على قناعة بأن القضاء السعودي سيسلط الضوء على هذه الجريمة".

وأكد بن علي شريف أن الجزائر اطلعت على عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة في المملكة حول مقتل خاشقجي مثلما كشف عنه النائب العام السعودي يوم 16 نوفمبر.

وأضاف أن "الجزائر التي تدين بقوة الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي، قد سجلت النتائج التي توصلت إليها العدالة حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها وبتنفيذها".

وتعد المرة الأولى التي تبدي فيها الجزائر، رسميا، موقفها إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر 2018.

ورغم أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد امتدت تداعياتها إلى العلاقات الإقليمية والدولية، وخلفت موجة استنكار عالمية، على المستويين الرسمي والشعبي، فإن الخارجية الجزائرية لم تدل بأي تصريحات ولم تعلن أي موقف يخص القضية.


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