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ميركل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "مأساوي"

عرب وعالم

ميركل
ميركل

وكالات- مصطفى صابر

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بريطانيا

الاتحاد الأوربي

ميركل

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأحد، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد 45 عامًا، هو "حدث مأساوي، لكنها تحترم قرار الشعب البريطاني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب قمة استثنائية اتفق خلالها قادة دول الاتحاد الـ27 على خروج بريطانيا منه.

ووصفت ميركل اجتماعهم اليوم بالتاريخي، وأعربت عن شكرها لمن ساهموا في إعداد الإعلان السياسي المتعلق بخروج بريطانيا.

وقالت: "هذا يوم تاريخي يسبب مشاعر غامضة، فخروج بريطانيا بعد 45 عاما من الاتحاد الأوروبي مأساوي، لكننا نحترم قرار شعب بريطانيا العظمى".

وأضافت ميركل أنه رغم انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها ستواصل الحفاظ على صفتها باعتبارها بلدًا أوروبيًا.

وصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وأعلنوا تأييدهم للإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.

وأُطلق على الاتفاق اسم "اتفاق الانسحاب"، ومن المفترض أن يصادق البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، في 29 مارس/ آذار 2019.

واستغرقت مباحثات "اتفاق الانسحاب" بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرًا.

وشملت المباحثات نحو 60 صفحة، تضمنت إعلانًا سياسيًا ملحقًا بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية المأمولة بين الطرفين.

وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة "بريكست"، يتعين على رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن تنجح في تمرير الاتفاق في مجلس العموم لاستكمال مراحل الخروج.

واتخذت بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لنتيجة استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016.


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