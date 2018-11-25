أسباب تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس

25 نوفمبر 2018 - 07:43 م

كشف اليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن أسباب تأجيل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

وقال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: "تم تأجيل المباراة، سأتواصل مع رئيسيّ البوكا والريفر لإعادة جدولة المباراة".

وتابع: "هذا ليس خطأ الاتحاد، لدينا التقارير الطبية ولا توجد مساواة في لعب المباراة بين الطرفين".

وأضاف: "هناك 4 أو 5 لاعبين آخرين بالإضافة إلى بابلو بيريز ليسوا في وضع يسمح لهم باللعب وهذا يفسد كل شيء".

وأكمل: "على الجميع أن يقوم بالنقد الذاتي، لأن ما حدث ليس صحيحًا، نريد أن نعطي الإشارة بأن الاتحاد يقوم باتخاذ الأمور على النحو السليم، الصورة التي تم إرسالها إلى العالم من قِبل بعض الأشخاص غير الأسوياء كانت وصمة عار".