"دومة" يطلق زوجته بمأذون شرعى داخل طرة

25 نوفمبر 2018 - 01:45 م

طلق أحمد دومة، الناشط السياسي، زوجته نورهان حفظي بعد زواج دام 9 سنوات، داخل منطقة سجون طرة وبحضور مأذون شرعي.

وقالت نورهان عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك": أنا آسفة لو بعلن خبر ممكن يسبب للبعض حزنا أو إحباطا في خضم هزيمة أكبر كلنا عايشينها، وعارفة أن قصتنا في أذهان الكثير مننا كانت بتشكل أمل وشايلة ملامح من أيام بنحاول نتشبث بيها.. أنا وأحمد انفصلنا من شهور مرينا خلالها بلحظات قاسية ومؤلمة ومربكة لا تتوقف، يمكن يكون الإعلان ده وإتمام الإجراءات الرسمية العالقة بين النيابة ومصلحة السجون خطوة لإنهائها".

وتابعت نورهان قائلة: "إحنا مش ناجيين والتجربة بكل ما فيها من تفاصيل أصعب من توقعاتنا، يمكن عزاؤنا الوحيد أننا متشبثين ببعض، بعلاقة استثنائية اتخلق فيها أبعاد اكبر من الانفصال هيفضل بيها أحمد دومة عيلتي اللي هتفضل موجودة ومكملة".