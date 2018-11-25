بالفيديو.. خليجية تزور قرية ومنزل صلاح تعرف على السبب

25 نوفمبر 2018 - 01:35 م

وثقت الإعلامية الإماراتية شيخة المزروعي، زيارة لها إلى قرية اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بمقاطع فيديو وصور.

والتقت "المزروعي" خلال زيارتها بالأطفال والأهالي، وقالت: "جئت لرصد معالم القرية التي أنجبت محمد صلاح، أشهر لاعب عربي يحترف في الخارج ويحقق نجاحات كبيرة".

وأضافت المزروعي في الفيديوهات التي نشرت قبل يومين: مصر بلد رائع، زرت منزل محمد صلاح، والده لم يكن متواجدًا ووالدته كانت في الإسكندرية، وأتمنى أن يزور صلاح قريتي في الإمارات في يوم من الأيام".

كما أعربت عن إعجابها الشديد برحلة محمد صلاح الناجحة، وقهره للمستحيل، وصعوده سلم النجومية وتربعه على قائمة مشاهير وأساطير كرة القدم.

إلى ذلك، ذكرت أنها زارت الملعب الذي كان يتدرب فيه صلاح بقريته، والتقطت صورًا مع الأطفال الصغار الذين رحبوا بزيارتها، كما تفقدت معالم القرية ومنشآتها والأماكن التي كان يتردد عليها لاعب مصر العالمي.

شاهد الفيديو..



