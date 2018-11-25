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بكفر الدوار..

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل «كرتونة»

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أرشيفية
أرشيفية

علاء صباح

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تمكن أحد أهالي مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة الشرقية، من العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة بجوار منزل بشارع الجيش.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام أبو وافية، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الطفلة المعثور عليها "أنثى حديثة الولادة" عمرها نحو 3 أيام، مربوطة الحبل السري وملفوفة داخل بطانية.

تم إيداع الطفلة بإحدى حضانات مستشفى كفر الدوار العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وحالتها الصحية جيدة. وبسؤال المُبلغ المذكور قرر مضمون ما تقدم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار من "ماهر.م.ع"، 61 عامًا، بالمعاش ومقيم بشارع الجيش دائرة القسم، بعثوره على طفلة لقيطة حديثة الولادة داخل كرتونة بجوار العقار محل سكنه.

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