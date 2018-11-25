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"المالية" تستضيف معرض للمصنوعات اليدوية الزراعية لأهالي مدن الحدود

مال وأعمال

نائب وزير المالية
احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى

أمينة عبد العال

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أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه المشروعات حيث تلعب المشروعات الصغيرة الدور الريادي المطلوب منها في تعظيم دور الصناعة الوطنية بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض التاسع للمصنوعات اليدوية والحرفية للمدن الحدودية والمنتجات الزراعية لأهالي المدن الحدودية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم "الأحد" داخل أبراج وزارة المالية وتستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

وأضاف كجوك أن إقامة هذه المعارض داخل وزارة المالية تعمل على مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المدن الحدودية في تحسين أوضاعهم والمحافظة على التراث المصري القديم من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي تلك المدن إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة بتوفير منافذ بدون مقابل لبيع منتجاتهم وتسويقها بكل الوسائل الممكنة، لافتًا إلى أن المعرض أصبح أحد الأحداث التي تتكرر أكثر من مرة في العام.

وأشار كجوك إلى أن  قيام المعرض للمرة التاسعة يُعد نجاحًا لسلسة المعارض التي أقيمت سابقًا، وجذب المعرض مشاركين جُدد من محافظات عديدة بمنتجات جديدة لم تشارك في المعارض السابقة، مشيدًا بجودة وتطوير المنتجات المختلفة سواء المصنوعات الجلدية واليدوية والمعدنية والزجاجية بالإضافة إلى المنسوجات الصوفية والمنتجات الغذائية التي يمتاز بها أهالي سيناء والمدن الحدودية.

 

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