ننشر أسماء المتوفين فى حادث "معدية البحيرة"

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علاء صباح

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أسماء

المتوفين

معدية البحيرة

كوم شريك

حصلت "المصريون" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب معدية البحيرة في كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بين محافظتي البحيرة والمنوفية، بمياه ترعة الرياح التوفيقي والتي راح ضحيتها 5 عمال.

والضحايا هم كل من: "داليا السيد عبد الرحمن، غزة محمد عيد، عبد الرحمن رضا شعير، محمد السيد حسانين، عبد الكريم بسيوني محمد يوسف".

بينما تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من إنقاذ 17 آخرين، وهم كل من: "إبراهيم رمضان، حسام العربي، أحمد جمعة، محمود مسعد، سامية عبد التواب، أسماء رمضان، عايدة العمروسي، نرمين خالد، منار عبد الفتاح ، لوزة القصاص، رانيا عبد الحميد، ابتسام الجمل، هدية الشناوي، لوزة عبد الحميد، محمود عبد المعطي، نادية اللمعي، أميرة الحلواني" وتم نقل المصابين و الضحايا لمستشفيات البحيرة و المنوفية.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس المباحث بمركز شرطة كوم حمادة يفيد بانقلاب معدية كوم شريك بمياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز كوم حمادة.




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