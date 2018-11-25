"التضامن الاجتماعى" تعلن ضبط 12 دار رعاية اجتماعية مخالفة

25 نوفمبر 2018 - 01:19 م

قامت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بعدد من الزيارات المفاجئة لـ 1 دار رعاية اجتماعية للاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخلها.

وأعلنت اللجنة عن وجود بعض من الدور التي تحتاج إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذًا للقرار الوزاري بتجديد الترخيص كل أربع سنوات ولوحظ زيادة العدد الفعلي للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وأيضًا عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء ،مما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء بتلك الدفاتر بالإضافة إلى عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها.

وقال محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة إن صفة الضبطية القضائية قد منحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من وزير العدل لتقييمها والرقابة عليها والمساعدة في اكتشاف الانتهاكات بداخلها موضحًا أن لجنة الضبط القضائي بالوزارة قد قامت بـ116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها، مشيرا إلى أن فريق الضبطية القضائية المركزي له خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائى أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي وهو ما ساهم فى كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.