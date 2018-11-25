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تعرف على الفوائد السحرية لـ"الكوسا"

صحة وتغذية

الكوسا
الكوسا

متابعات- أمينة عبد العال

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خضروات

محمد برغش

مبيدات

كيماويات

تعتبر الكوسا من النباتات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة  والمعادن والأملاح المعدنية  التي يحتاج إليها الإنسان وتقيه من العديد من الامراض.

ومنها تحسين النظر، والعناية بالبشرة، وتقوية جهاز المناعى، والوقاية من السرطان، وغيرها من الفوائد التى ذكرها الموقع الأمريكى "organicfacts ".

وفوائد الكوسا الصحية، هى :

تقوية جهاز المناعة

تعتبر "الكوسا" مصدرا مهما للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C ، المغنيسيوم، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة.

وتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوى "الكوسا" على مستويات عالية من فيتامين (أ)، مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعى .

الوقاية من التهابات المفاصل

تحتوى "الكوسا" على الأحماض الدهنية أوميجا 3، الكاروتينات مثل اللوتين الذى  يساعد على الوقاية من على التهابات المفاصل أو النقرس.

 

الوقاية من الميكروبات

تحتوى الكوسا على عناصر غذائية هامة تساعد على تقوية مناعة الجسم من الإصابة بالميكروبات والفطريات، بمافى ذلك الديدان الشريطية وغيرها من الطفيليات المعوية.

تحسين صحة الرئة

تحتوى "الكوسا " على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين (أ)، الذى يساعد على تحسين صحة الرئة والوقاية من سرطان الرئة.

الوقاية من أمراض القلب

تحتوى "الكوسا" على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم  التى تعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساعد البوتاسيوم على زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية والشرايين للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

وكما أن احتواء "الكوسا" على مستويات عالية من حمض الفوليك قادرة على تحييد مستويات ضارة من الهوموسيستين التي تتراكم في الجسم. وتسبب زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد الكوسا لمرضى السكري :

و لأن الكوسا غنية بفيتامين ب المركب فهي غنية لمرضي السكر.

 و يحدث مرض السكري بسبب عدم قدرة الجسم علي تنظيم مستوي السكر في الدم .

هناك أنواع عديدة من مرض السكري و منها السكري -2 و الكوسا غير فعالة بشكل خاص لمواجهة هذا المرض و ذلك لأن فيتامين ب المركب في وجود الزنك و المغنسيوم يعمل علي تكسير السكر في الدم في حين تعمل الألياف و البكتين علي تنظيم السكر في الدم و يعمل فيتامين ب و حمض الفوليك علي حماية الجسم من مرض السكري.

بالإضافة إلي ذلك فإن مرضي السكري دائماً ما يبحثوا عن الأطعمة التي لا تحتوي علي كربوهيدرات أو سكر و ذلك لأنها تتحول في الجسم إلي نسبة سكر عالية .

و لكن تعد الكوسا هنا هي الخيار المثالي كما ذكرنا أعلاه تكاد تكون لا تحتوي علي أي كربوهيدرات و بالتالي فهي وجبة جيدة لمرضي السكري .


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