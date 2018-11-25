» سر انفصال صباح عن «دنجوان» السينما

25 نوفمبر 2018 - 01:02 م

كشفت «جانو فغالي» ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح سبب انفصال الشحرورة عن الفنان رشدي أباظة، لافتا إلى أنها تزوجت منه لاعتقادها بأنه انفصل عن سامية جمال.

وأضافت «فغالي» خلال استضافتها على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية: «صباح تزوجت من رشدي أباظة وكانت تظن أنه انفصل عن سامية جمال، كما قال لها رشدي وعندما علمت بأنهما لم ينفصلا طلبت الطلاق، واعتذرت لسامية، وتوترت علاقتهما في البداية ولكن بعد فترة عادا صديقتين كما كانا من قبل».

وأكدت أن الفنان كان محطة مهمة جدًا في حياة الشحرورة، وإن لم يكن مرتبطًا بالفنانة سامية جمال، كانت استكملت كل عمرها معه، لكن كل أزواجها تزوجت منهم عن حب وجميعهم تركوا بصمة في حياتها، مردفة: "صباح كانت عادتها أنها لما تحب، تبقى عايزة جواز مَش علاقة عابرة".

وتابعت: "نجاحات الشحرورة عندما بدأت بالظهور لفتت الأنظار إليها، لافتة إلى أن كل من الفنان محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش والسيدة أم كلثوم كانوا مؤمنين بموهبتها".

واختتمت: "الفنانة صباح كانت تربطها علاقة وطيدة بالعديد من الفنانين المصريين، من بينهم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة سامية جمال زوجة الفنان رشدي أباظة".