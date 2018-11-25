"الفلاح الفصيج" يطالب بإشراف عسكرى على استيراد الكيماويات الزراعية

25 نوفمبر 2018 - 12:57 م

طالب محمد برغش، نقيب الفلاحين الأسبق والشهير بالفلاح الفصيح، بأن تنقل تبعية منظومة استيراد المركبات الكيماوية والمستلزمات الزراعية التي تشرف عليها وزارة الزراعة، إلى الكلية الفنية العسكرية والمراكز المتخصصة التابعة لها، مشيرا إلى أن هذه المراكز لديها أعلى الخبرات من وزارة الزراعة.

وأرجع الفلاح الفصيح فى تصريحات صحفية هذا الأمر إلى أن المنظومة الزراعية متدهورة، كما أن مصر تستورد بمليار دولار تقاوي خضراوات من الخارج.

وطالب برغش بعدم الموافقة على دخول بذور الخضراوات إلا بعد التجريب الكامل لموسمين من البذار حتى الحصاد وعمل كراسة تفصيلية بكل المتابعات الخاصة بالنمو ومشاكله بالتزهير والإثمار والأمراض الفطرية أو الحشرية وأمراض الجذور بشرط ان تختلف الهيئات العلمية عن أخرى لتحقيق أعلى إيجاز وذلك لزيادة الإنتاجية أما الشتلات فلا يتم التصريح لها إلا بعد الإثمار تحت شرائح متنوعة مع نفس المشاهدات خاصة بعد كارثة تقاوي طماطم 023.