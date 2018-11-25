» طرق بسيطة اتبعها لتحصل على قوام مناسب

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متابعات- أمينة عبد العال

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تعتبر الرشاقة حلم الفتيات اللاتي يبحثن دائمًا عن الحلول المناسبة للحفاظ على الجسم.

ويسعى كل من يرغب فى التخلص من السمنة إلى نصائح للتخسيس سهلة، لا تكلفه الكثير من الجهد ولا المال حتى يصل إلى غايته فى أسرع وقت.

والدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والباطنة والكبد بقصر العينى، أوضح فى تصريحات صحفية مدى أهمية السعى وراء الجسم الرشيق الصحى، وأهمية أن يكون الجسم "خفيفا" ولا يعانى ترهلات أو سمنة  تعيقه عن الحركة وتقلل من قدراته، موجها مجموعة من النصائح للتخسيس السهل، دون الشعور بالالتزام والحرمان فى أنظمة الريجيم القاسية وغيرها من الطرق غير الصحية للتخسيس.

وتابع الدكتور محمد منيسى حديثه موضحا أهم النصائح للتخسيس السهل والسريع، ومنها تخفيف النهم دون تجويع النفس، بأن يتناول الإنسان كل ما يحب ولكن بدون "طفاسة" على حد تعبيره، ويتخلص من النهم الشديد الذى يعانيه أغلبنا، على ألا يزيد مجمل السعرات الحرارية اليومية لوجباته عن 1400 سعر حرارى ليضمن تخسيسا صحيا.

أطعمة ونصائح للتخسيس

وأشار استشارى الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى إلى أن الوجبة الواحدة يجب ألا تتخطى الـ250 سعرا حراريا، متضمنة الكثير من العناصر مع التنويع فى الطعام، وكأحد أهم النصائح للتخسيس السهل، يجب على الإنسان أن يهتم بالبعد عن تناول الأرز والمكرونة والخبر والمعجنات والأطعمة المقلية، والأطعمة المخبوزة، والأطعمة التى تحتوى على سكريات بنسب عالية، وجلود الدجاج والسمك، ويمنع عادة قلى الطعام التى لا فائدة لها.

وتابع "المنيسى" حديثه مقدما نصائح للتخسيس، تتمثل فى تناول الخضراوات الورقية على مدار اليوم، فالورقيات تشعرك بالشبع وتملأ المعدة وغنية بالفيتامينات، كالخس والشبت والجرجير، وكذلك تناول الكوسة كخضار جيد له الكثير من الفوائد للجسم ولا يزيد الوزن، ومن أهم نصائح التخسيس السهلة، الاعتماد على طبق السلطة كصديق للإنسان يتناول منه أثنين على الأقل خلال اليوم.

الرياضة ونصائح للتخسيس

وقدم استشارى الأمراض الكبدية والباطنية نصائح للتخسيس تعتمد بشكل أساسى على التحرك والتنقل، كعامل أساسى لحرق الدهون، يحتاج الإنسان على الأقل جزءا مستقطعا يوميا من اليوم ليمارس فيه الرياضة العادية كمجموعة من التمارين البسيطة فى المكان، كى يعتاد الجسم النشاط وعدم الخمول والاتكاء والكسل، لذا ينصح المنيسى من يرغب فى التخسيس ضرورة الاعتماد على التنقل وبذل المجهود بشكل يومى.


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