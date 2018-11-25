صفقة ضخمة لتوريد الغاز الإسرائيلي لأوربا

25 نوفمبر 2018 - 10:42 ص

ذكرت وسائل إعلام أن تل أبيب وقعت على اتفاقات مع عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، لصفقة ضخمة تكفل بيع غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر أطول خط أنابيب لضخ الغاز برا وبحرا في العالم.

وأشار موقع i24news إلى أن إسرائيل ستقوم بضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب تمتد عبر مياه المتوسط لمسافة 2000 كيلومتر إلى اليونان وقبرص وإيطاليا وبكلفة تقدر بـ8 مليارات دولار، ليكون هذا الخط الأطول من نوعه في العالم.

ووفقا للقناة الثانية الإسرائيلية، فقد استثمر الاتحاد الأوروبي 100 مليون دولار في بحوث الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الاتفاقات تمت بمبادرة من وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الذي طرح فكرته لأول مرة ، كما رجحت ، أن يبدأ العمل في المشروع في غضون بضعة أشهر ليستغرق إنجازه 5 سنوات ويسهم في رفد الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي حديث متلفز، قال وزير الطاقة الإسرائيلي: "على مدى عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا بسبب النفط والغاز، إلا أنه ومع تصدير الغاز من إسرائيل إلى دول الاتحاد الأوروبي سنحد من التأثير العربي في مجال الغاز والنفط وسنصبح بلدا ذا ثقل موازن للقوة العربية في هذا المجال".