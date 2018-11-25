المالية: 4 مليارات دولار من قناة السويس لموازنة العام المالي 2018/2019

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وزير المالية
وزير المالية

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تمول ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، وحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل ما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.

وقال الوزير إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي الذي استفاد أيضًا من المشروعات القومية  الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة  أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وأضاف أن هذه التطورات تضيف قدرات جديدة للاقتصاد مثلما استفاد من المدن العمرانية التي تم إنشاؤها في فترات سابقة وتحول بعضها إلى قلاع صناعية ضخمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس "السبت" بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر والتي عقدت  بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية من خلال المنظمات الخدمية"، وحضر الندوة عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

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شاهد.. وزير المالية في افتتاح الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية شاهد.. وزير المالية في افتتاح الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية شاهد.. وزير المالية في افتتاح الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية شاهد.. وزير المالية في افتتاح الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية شاهد.. وزير المالية في افتتاح الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية شاهد.. وزير المالية في افتتاح الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية


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