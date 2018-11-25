«الزراعة»: لا نصدر ولا نستورد حيوانات من الخارج

25 نوفمبر 2018 - 10:38 ص

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لا تصدر ولا تستورد حيوانات، ولكننا نقوم باتخاذ إجراءات وقائية عند تصدير أي حيوان أو استيراده من الخارج، مؤكدًا أن الوزارة نفت خبر تصديرها كلابًا وقططًا، لأن مَن يقوم بهذه العملية شركات أو أفراد لديهم سجل تصديري، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الزراعة هي الكشف عن الكلاب، للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

وأضاف عبد الدايم، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc "، المذاع عبر فضائية "dmc "، أمس السبت، أن مصر تقوم باستيراد كلاب وقطط من الخارج، مشيرًا إلي أنه لا يوجد قانون أو مواثيق دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط، ولكن هناك معايير وإجراءات لابد من اتباعها في أثناء تصدير مثل هذه الحيوانات.