  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
غاز

صفقة ضخمة لتوريد الغاز الإسرائيلي لأوربا

السيسي وبن سلمان

"بن سلمان" يزور القاهرة للقاء "السيسي" خلال ساعات

بعد عام من مقتله.. الكشف عن قبر "صالح"

بعد عام من مقتله.. الكشف عن قبر "صالح"

الوحدة الإسرائيلية..عناصرها "تجار" في دول عربية

الوحدة الإسرائيلية.. عناصرها "تجار" فى دول عربية

اشتباكات عنيفة بين أنصار "دحلان" و"عباس"

اشتباكات عنيفة بين أنصار "دحلان" و"عباس"

الشرطة

شاهد.. اشتباكات بين جماهير "ريفر بليت" والشرطة

أحمد موسي

بالفيديو..أحمد موسى " الإسم ده عيب"

بيراميدز

"بيراميدز" يعلن تدعيم صفوفه بخمس صفقات

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك

ناصف

الكشف عن اسم صفقة مدوية سيتعاقد معها الأهلي خلال أيام

بالفيديو.. إسرائيل تعتقل محافظ القدس

عرب وعالم

عدنان غيث محافظ القدس
عدنان غيث محافظ القدس

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تعتقل محافظ القدس وتعتدي على مرافقيه

#

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس بهذا الشرط الخطير

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي محافظ مدينة القدس عدنان غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة.

وذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية أن هذا الاعتقال هو الثالث الذي يتعرض له محافظ القدس خلال الشهر الجاري، بعد أن اعتقل على أيدي قوات إسرائيلية نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن "قائد المنطقة الوسطى" في الثامن من الشهر الجاري، أصدر قرارًا عسكريًا بحق غيث، قضى بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على "أمن الدولة".

شاهد الفيديو.. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة تكشف مفاجأة
» سامسونج تعتذر للعالم بعد فضيحة وفاة الموظفين
» تخلص من إدمان "فيس بوك" و"انستجرام" بطريقة بسيطة
» هل انتهى مرض "السرطان"؟ .. نيويورك تايمز تؤكد ذلك
» ناسا: كوكبان عملاقان قد يصطدمان بالأرض
» حقيقة تدهور الحالة الصحية للخطيب
» 10 معلومات عن اللعبة التي قتل طالب الإسكندرية معلمته من أجلها
» حبس موسيقار شهير بتهمة التحرش بتلميذته
» التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي هزت الإسكندرية
» دراسة تكشف معلومة خطيرة عن جراحة السمنة
» تفاصيل مقتل مواطن مصري جديد بالسعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها