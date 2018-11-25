بالفيديو.. إسرائيل تعتقل محافظ القدس

25 نوفمبر 2018 - 10:31 ص

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي محافظ مدينة القدس عدنان غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة.

وذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية أن هذا الاعتقال هو الثالث الذي يتعرض له محافظ القدس خلال الشهر الجاري، بعد أن اعتقل على أيدي قوات إسرائيلية نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن "قائد المنطقة الوسطى" في الثامن من الشهر الجاري، أصدر قرارًا عسكريًا بحق غيث، قضى بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على "أمن الدولة".