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«المقاصة» يسعى للحفاظ على مركزه على حساب إنبي

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

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يلتقي فريق مصر المقاصة نظيره إنبى على استاد المقاولون العرب مع دقات الثالثة والربع عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

الفريق الفيومي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الجولة الماضية فوزًا غاليا على النجوم، فيما خسر الفريق البترولى من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.

ويطمح طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة، فى حصد نقاط المباراة للزحف والحفاظ على مركزة بجدول ترتيب الدوري، فيما يأمل خالد متولى المدير الفنى لإنبى فى إيقاف نزيف النقاط لفريقه للتخلص من المراكز المتأخرة بجدول الدوري.

ويحتل المقاصة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل انبى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.


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