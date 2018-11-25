القوى العاملة: مصر حريصة على حقوق أبنائها في كل مكان

25 نوفمبر 2018 - 10:27 ص

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنهم يحاولون أن يسابقوا الزمن لتوفير فرص عمل للشباب، قائلاً: "عايزين نحقق أفضل مما تم تحقيقه الفترة الماضية" لافتًا إلى أن ملف توفير فرص عمل للشباب على رأس أولويات كل المحافظات.

وعن الصيدلي المقتول في السعودية، أوضح سعفان خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس السبت، أن مصر حريصة على حقوق أبنائها في كل مكان، مؤكدًا أن هناك متابعة للتحقيقات انتظارًا للمحاسبة.

وتابع أنهم لا يبحثون عن حقوق الصيدلي المالية فقط، بل معاقبة الجاني على جرمه، مؤكدًا أنها كانت واقعة مؤلمة لمصر كلها، وليست لأسرة الصيدلي فقط، منوهًا بأن الوزارة تعمل على مساعدة كل المنشآت العاملة في مصر على توفير كل مقومات السلامة والصحة المهنية.

وعن أزمة 400 عامل بشركة الثغر في منطقة الألف مصنع، أوضح أنهم يستمعون لطرفي المشكلة سواء أكانوا العمال، أو صاحب العمل، سعيًا للوصول لحل يرضي الطرفين.