"الرئيس" يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

25 نوفمبر 2018 - 10:26 ص

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض من اليوم حتى 28 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرئيس السيسي، آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة المؤتمر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وافتتح السيسي المعرض خلال الـ4 سنوات الماضية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتدريب الشباب وإنشاء المناطق التكنولوجية، ونشر الإبداع وريادة الأعمال، ومبادرة تصنيع وتصميم الإلكترونيات.

كما تشارك أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية، ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار، والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم، بالإضافة إلى الجناح الحكومي.