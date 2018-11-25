بعد عام من مقتله.. الكشف عن قبر "صالح"

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صنعاء

عدن

طاهر حزام

حصن عفاش

قبر صالح

كشف طاهر حزام القيادي في حزب المؤتمر اليمني، الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، عن مكان دفن الأخير.

جاء هذا في رده، على مزاعم تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول أنه دفن في عاصمة البلاد المؤقتة، عدن.

وأكد حزام أن "الرئيس اليمني الراحل الذي قتله الحوثيون، العام الماضي، دفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء.

وأضاف عبر حساب منسوب له على فيس بوك أننا: "نقول ونكرر دفن الشهيد علي عبد الله صالح طيب الله ثراه، في مقبرة خلف المستشفى العسكري بصنعاء بحضور يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وآخرين، بعد رفض السفير أحمد علي عبد الله صالح نجل الشهيد دفنه في مقبرة حصن عفاش بسنحان".

وأشار إلى أن "نجل صالح أصر على دفنه في جامع الصالح، وهو ما جعل الأخ عوض عارف الزوكا يدفن والده الوفي الشهيد عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يدفن الاثنان في جامع الصالح".

ولم يشر القيادي في حزي المؤتمر إلى تاريخ الدفن، أو سبب دفنه بصورة سرية وبدون حضور أحد من أقاربه وقيادات أخرى في حزب المؤتمر.

وحول حقيقة المزاعم عن التوجه لدفنه في عدن، أكد حزام أن "جثمان صالح ليس في ثلاجة، ولا سيقبر في عدن".

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