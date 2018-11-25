"تحليل المخدرات" يشعل النار بأستوديو الغيطي

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المخدرات

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الغيطي

أكدت أشجان البخاري، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن هناك قانونًا في القطاع الخاص، يبيح الفصل فورًا للموظفين في حالة ظهور أن الموظف يتعاطى مخدرات بعد التحليل السنوي الذي يتم.

وأضافت "البخاري"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن قانون العاملين في الدولة يعطيهم إنذارا، ثم تنبيه بالفصل، ثم يعاد التحليل مرة أخرى بعد 6 أسابيع، وإن كان مازال متعاطيًا يتم فصله، موضحة أنها مع القانون ولكن ليس لذبح الموظفين.

وأشارت إلى أن هذا القانون هدفه تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي بتسريح الموظفين في الدولة.

من جانبه أكد النائب البرلماني عاطف مخاليف أن هذا الأمر غير صحيح، ولا يمكن لحكومة مصر أن تفعل ذلك، والبرلمان لا يمكن أن يرضى بذلك.

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