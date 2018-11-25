» والدة طالبة الإسكندرية المنتحرة تكشف مفاجأة

25 نوفمبر 2018 - 10:13 ص

كشفت أمينة عبد العزيز والدة المنتحرة «إيمان» والطالبة في معهد تمريض الإسكندرية، عن ملابسات جديدة بشأن انتحار ابنتها مؤكدة أنها توجهت إلى المعهد وطلبت من المدرسات عدم السخرية منها بسبب اسمرار بشرتها.

وأضافت عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc »: «إيمان كانت مهذبة جدًا، ومكنتش عارفة بيكروهوها ليه، وكانت تبلغ من العمر 19 عاما، وقبل واقعة الانتحار، تلقيت اتصالاً هاتفيًا من مدرسة إيمان أخبرتني فيه أن ابنتي غابت عن الامتحان، فأيقظتها من النوم وأخذتها وتوجهت بها للمعهد وأدت الامتحان».

وعن يوم الواقعة قالت الأم ابنتي قالت لي: «أنت مش عايزة تجيبلي حقي من المدرسات فقلت لها: أصبري أنت فاضل لك عدة أشهر وتنتهي الدراسة، فتوجهت للمعهد وألقت بنفسها من الطابق الرابع من مبنى سكن المعهد بمجمع بشاير الخير».