الوحدة الإسرائيلية.. عناصرها "تجار" فى دول عربية

25 نوفمبر 2018 - 10:10 ص

قال المراسل العسكري ألون بن دافيد للقناة 14 العبرية إن إسرائيل تتعامل مع كشف كتائب القسام عن صور أفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لخان يونس ببالغ الاستنفار.

وأضاف أن نشر الصور سيدمر مشاريع "إسرائيل" في غزة وفي دول عربية استغرقت سنوات تتعلق بالعلاقات التي بناها أفراد هذه الوحدة.

وأوضح أن الكشف عن صور أفراد الوحدة سيدفع الناس إلى التعرف عليهم واكتشافهم أنهم ليسوا إلا جنوداً من الجيش الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن الناس سيعرفون أنهم كانوا مخدوعين حين يرون ويعلمون أن وجوه عناصر الوحدة الخاصة معروفة وكانوا كتجار ورؤساء أحزاب في المجتمع الإسرائيلي والدول العربية خاصة.

من جانبها فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرًا على الإسرائيليين، مساء أمس السبت، حول التعامل مع الخبر والصور التي نشرتها حركة "حماس" حول عملية خان يونس.

وكانت القناة العبرية السابعة، قد أفادت بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت على الإسرائيليين التعامل مع الخبر "كونه يضر بأمن إسرائيل".

ويعتبر القرار الإسرائيلي، بمثابة تعتيم على فضيحة عسكرية لجيش الاحتلال بعد الخسائر التي تكبدها خلال المواجهة الأخيرة مع كتائب عز الدين القسام، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

يأتي هذا عقب ما نشرته حماس الخميس الماضي لصور ستة رجال وامرأتين قالت إنهم ضالعون في عملية سرية إسرائيلية فاشلة شهدها قطاع غزة هذا الشهر، ودعت إلى تقديم أي معلومات بخصوص هذه الصور.

الصورة التي نشرتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة هي لأشخاص، بينهم سيدتان، قالت إنهم من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ودعت الفلسطينيين إلى "تقديم أي معلومات تتوفر لديهم بخصوص الأشخاص الذين تم نشر صورهم".

كما نشرت أرقامًا هاتفية ودعت للاتصال بها أو إرسال أي معلومات عن المشتبه بهم.

وكشفت صورًا يعتقد أنها التقطت عبر كاميرات مراقبة للمركبة والشاحنة اللتين استخدمتها القوة الخاصة خلال تواجدها في قطاع غزة.