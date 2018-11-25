"بن سلمان" يزور القاهرة للقاء "السيسي" خلال ساعات

25 نوفمبر 2018 - 10:02 ص

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة تستغرق ساعات لبحث عدد من القضايا الإقليمية والثنائية، إلى جانب التنسيق حول تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد جولته التي شملت الإمارات يوم الجمعة الماضي ، وتنلتها البحرين، حيث أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد سيكون في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية لدى وصوله إلى البلاد اليوم الأحد في زيارة لمملكة البحرين، يجري خلالها مباحثات مع ملك البحرين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وفي جولته للإمارات بحث مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل مواصلة تنميتها ودعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد البحرين المحطة الثانية لولي العهد السعودي ضمن جولته الخارجية التي تشمل الإمارات، والبحرين، ومصر، قبل التوجه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.