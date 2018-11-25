اشتباكات عنيفة بين أنصار "دحلان" و"عباس"

25 نوفمبر 2018 - 09:58 ص

نشبت اشتباكات عنيفة بالأيدي أمس السبت بين أنصار الرئيس محمود عباس وأنصار القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.

جاء هذا خلال الاحتفال بإحياء ذكرى "ياسر عرفات" في السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت مصادر بأن الشرطة البلجيكية تدخّلت لفك الاشتباك العنيف بين مؤيدي الرجلين، لافتة إلى أن الاشتباك اندلع خلال احتفال نظّمته السفارة الفلسطينية في بروكسل؛ إحياء لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.

يذكر أن الكثير من فعاليات لحركة فتح تتحول إلى شجارات مع أنصار دحلان على خلفية النزاع الحاد الحاصل في الحركة منذ سنوات.

وكان عباس قد قرر فصل دحلان من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2012 واتهمه بالتورط في قضايا فساد.

وقد رحل الرئيس عرفات في 11 نوفمبر عام 2004، بعدما فشلت محاولات طبية فرنسية معالجته من تسمم أصيب به أثناء الحصار الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله. وشكّلت السلطة الفلسطينية منذ 14 عامًا لجنة تحقيق في ظروف وصول السم إلى الرئيس الراحل، لكنه حتى اليوم لم تعلن نتائجها، رغم تلميح عباس ودحلان بأكثر من مناسبة بأن كل منهما يقف وراء وفاته.