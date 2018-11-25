الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب

25 نوفمبر 2018 - 09:54 ص

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء بالدوري.

المباراة تعد الأولى محليًا للأهلي، بعد خسارة بطولة أفريقيا والخروج من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويحاول الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف في تجهيز بعض اللاعبين المصابين لهذه المباراة المهمة.

وأصبح شريف إكرامي، مرشح وبقوة لحراسة عرين الأهلي في مباراة ذئاب الجبل لعدة أسباب، أهمها إصابة محمد الشناوي حارس الفريق فضلاً عن رغبة الجهاز الفني لإبعاد الأخير عن حراسة الأهلي الفترة المقبلة.