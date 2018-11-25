  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:39 ص
بحث متقدم
فياجرا نسائية

بالفيديو.. معلومات مثيرة عن فوائد الفياجرا النسائية

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

الخطيب

الأهلي يكشف تطورات جديد عن الحالة الصحية لـ "الخطيب"

سعد الهلالي

تعليق صادم لـ"الهلالي" على مساواة المرأة بالرجل

ولي العهد السعودي

سر زيارة ولي العهد السعودي لمصر بهذا التوقيت

الدكتور أحمد الطيب

أزهريون لـ«أبوحامد»: هجومك على «الإمام الأكبر» غير مقبول

التعليم الحكومي

جدل حول اقتطاع جزء من ميزانية الوزارات للتعليم

أرشيفية

رد مصري على الحكم الأوروبي بشأن «أموال مبارك»

الصيدلي المقتول

أسرة الصيدلي المقتول بالسعودية: القاتل ليس مُختلًا عقليًا

المهندس طارق الملا، وزير البترول

مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز

دراسة تكشف معلومة خطيرة عن جراحة السمنة

الصفحة الأخيرة

موسى: حصر الحالات الحرجة التى تحتاج جراحة
موسى: حصر الحالات الحرجة التى تحتاج جراحة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

دراسة حديثة تكشف معلومة خطيرة عن "الاكتئاب"

#

السعيد يكشف معلومة خطيرة عن مخدر الاستروكس

#

إذا كنت تتناول دواء الضغط .. فاقرأ هذه الدراسة

#

"التحويل ثنائى المسار" جراحة جديدة لعلاج السمنة

كشف تقرير سويدي أن إنقاص الوزن عبر إجراء العمليات الجراحية قد يكون له أثر على العلاقات الشخصية للإنسان، سواء تعلق الأمر بالزواج أو بالطلاق.
ووجد باحثون أنه بالمقارنة مع أشخاص لم يخضعوا لجراحة إنقاص الوزن، فإن من خضعوا لها قد يكونون أكثر عرضة للانفصال عن رفاقهم، إذا كانوا متزوجين أو يقبلون على الزواج إذا كانوا عزابا.
وأوضح بير-أونه سفينسون من أكاديمية سولغرينسكا بجامعة غوتنبيرغ، الذي شارك في البحث، أن آثار جراحة إنقاص الوزن تتجاوز مجرد فقدان بضعة كيلوغرامات من وزن الجسم.
ودرس فريق سفينسون، بيانات دراستين كبيرتين شملتا أشخاصا أجروا تلك الجراحة وآخرين لم يقدموا على إجرائها. وكان ما بين 70 و75 منهم من النساء.
وعقدت الدراسة الأولى مقارنة بين 1958 مريضا بالسمنة ممن خضعوا للجراحة و1912 ممن لم يخضعوا لها.، وفق ما نقلت رويترز.
ووسط المرضى المتزوجين، بلغ معدل الطلاق أو الانفصال عن الشريك، بعد مرور أربع سنوات أيضا، نحو تسعة في المئة لمن أجروا الجراحة بينما لم تتجاوز النسبة ستة في المئة بين المرضى الذين لم يخضعوا لهذه الجراحة.
وبعد عشر سنوات بلغت النسبة في الفئة الأولى17 في المئة وفي الفئة الثانية 12 في المئة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي هزت الإسكندرية
» دراسة تكشف معلومة خطيرة عن جراحة السمنة
» تفاصيل مقتل مواطن مصري جديد بالسعودية
» لهذه الأسباب.. انخفاض إقبال المصريين على أداء عمرة المولد
» الأرصاد توجه نصيحة هامة للمواطنين.. تعرف عليها
» تعليق "الغيطي" على رفض إلغاء تجميد أرصدة "مبارك"
» ولي العهد السعودي مستهدف لهذا السبب الخطير
» ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق «صلاح»؟
» ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها