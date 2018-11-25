بالفيديو.. معلومات مثيرة عن فوائد الفياجرا النسائية

25 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

كشف الدكتور عمر عبدالعزيز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، عن أن أكثر من 50% من حالات الطلاق في مصر خلال أول سنة في الزواج سببها عدم الرغبة الجنسية من ناحية المرأة، أو عدم استمتاعها في العلاقة الزوجية.



وأوضح "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، أن الفياجرا النسائية والتي أعلنت وزارة الصحة تعالج الجانب النفسي عند المرأة، ويجعلها تشعر بالقدرة على الاستمتاع في العلاقة الزوجية.

