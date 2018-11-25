"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على مظاهرات القمصان الصفراء في فرنسا ، قائلا: "مفيش حدش قال اتركوا المواطن الفرنسي يعبر عن رأيه"، مضيفا أن هناك 5 آلاف عسكري فرنسي يقبضون على المتظاهرين.
وقال "أديب"، خلال حلقه من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، "لماذا لم نسمع أصوات ترفض ضرب المتظاهرين في فرنسا والقبض عليهم؟، مشيرا إلى أن الشرطة الفرنسية استخدمت غاز مسيل للدموع ضد المتظاهرين، و"محدش اتكلم".
وأضاف "أديب"، تعليقا على تغريدة الدكتور محمد البرادعي بشأن مظاهرات فرنسا: "هو اللي بيحصل عندنا زي اللي بيحصل في فرنسا يا دكتور البرادعي.. إحنا ولعنا في متاحف، ومؤسسات حكومية، ودخلنا مباحث أمن الدولة.. إحنا الشرطة المصرية اتجابت على الأرض".
وكان "البرادعي" قد كتب، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة، تعليقا على مظاهرات فرنسا، "آلاف المتظاهرين فى باريس. بالرغم من بعض الإشتباكات العنيفة مع قوات الأمن لم تحدث أي خسائر فى الأرواح، ولم يتم القبض سوى على ثلاثة متظاهرين. أكد وزير الداخلية على الحق فى التظاهر كجزء أصيل من حرية التعبير  شريطة عدم الإخلال بالنظام العام. دروس مهمة فى الموازنة بين الحرية والأمن".


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