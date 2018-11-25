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"حماية المستهلك": هذا ما قمنا به خلال الجمعة البيضاء

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حماية المستهلك
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أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بدور استباقى لتوعية المواطنين من العروض الوهمية التي تقدمها بعض المحلات التجارية في الجمعة البيضاء.
وأوضح "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه أصدر بيانًا لتوعية المواطنين لمعرفة أسعار السلع قبل يوم العرض، مشيرًا إلى أنه تم تحذير التجار أيضًا بعدم التلاعب بالعروض الوهمية لعدم المساءلة القانونية.
وأضاف "عبدالمعطي" أن إدارة التحريات كانت متواجدة في بعص الأماكن التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية والضبطية القضائية لضبط أي مخالفات وتلقى شكاوى المواطنين بالعروض الوهمية التي تقدم في الجمعة البيضاء، مؤكدًا أن الجهاز لم يتلق أي طلبات سلبية خلال غرفة عمليات المتابعة لهذا اليوم.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن سقوط الأمطار تسبب في انخفاض الإقبال على المحلات التجارية في الجمعة البيضاء.

 

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