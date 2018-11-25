» تعليق "الغيطي" على رفض إلغاء تجميد أرصدة "مبارك"

25 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

قال الإعلامي محمد الغيطي، إن قرار محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي برفض إلغاء تجميد أرصدة أسرة مبارك، ردًا على علاء مبارك، الذي تحدث عن أن الحديث عن تهريب أموال للخارج كذبة ووهم كبير، سبحانك يارب.



وأشار "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت، إلى أن جمال وعلاء مبارك، عندما طالبوا الإفراج عن أموالهم المهربة لسويسرا، سويسرا رفضت، والنائب العام المصري سافر للقاء النائب العام السويسري حول هذا الأمر.

