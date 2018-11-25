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تعليق "الغيطي" على رفض إلغاء تجميد أرصدة "مبارك"

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محمد الغيطي
محمد الغيطي

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي محمد الغيطي، إن قرار محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي برفض إلغاء تجميد أرصدة أسرة مبارك، ردًا على علاء مبارك، الذي تحدث عن أن الحديث عن تهريب أموال للخارج كذبة ووهم كبير، سبحانك يارب.
وأشار "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت، إلى أن جمال وعلاء مبارك، عندما طالبوا الإفراج عن أموالهم المهربة لسويسرا، سويسرا رفضت، والنائب العام المصري سافر للقاء النائب العام السويسري حول هذا الأمر.
وأضاف "الغيطي" أن محامي علاء وجمال قام برفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية لإستعادة أموالهم التى تصل لنحو 12 مليار جنيه بعد رفض سويسرا الإفراج عن أموالهم، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءهم أموالهم، وأصرت على تجميد الأموال لحين وجود قرار من مصر، معلقًا: "وصلت الشتيمة من آسفين ياريس هتبدأ، بس عادي مفيش مشكلة أنا جسمي نحس". 


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