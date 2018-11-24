» ولي العهد السعودي مستهدف لهذا السبب الخطير

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أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أن الموقف المصري منذ بداية المؤامرة التي أحيكت ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واضح للغاية.
وأوضح "بكري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء السبت، إن مصر أكدت على القيادة الرشيدة لعاهل السعودية في إدارة الأزمة الحالية، وطالبت بعدم تسييس القضية ووجهت مصر اللوم لوسائل الإعلام التي تناولت القضية واتهمها بلعب دور في تأجيج الفتنة.
وأشار "بكري" إلى أن السعودية دولة شقيقة، وتتعرض لأجندة خارجية تستهدف التدخل المباشر في الشأن الداخلي للمملكة.
وتابع: "مصر وقفت وقفة مع السعودية سيذكرها التاريخ، والأمير محمد بن سلمان سيزور مصر بترحاب شديد بين الشعب المصري".


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