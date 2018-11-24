تعليق صادم لـ"الهلالي" على مساواة المرأة بالرجل

24 نوفمبر 2018 - 11:30 م

أكد سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما قامت به تونس من مساواة المرأة بالرجل في الميراث صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله، ولا حرمة فيه.



وأوضح "الهلالي"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها، وأن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، متابعًا: "سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن".

