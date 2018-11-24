سر زيارة ولي العهد السعودي لمصر بهذا التوقيت

24 نوفمبر 2018 - 10:50 م

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر في هذا التوقيت، خاصة في ظل الهجوم على المملكة العربية السعودية.



وأكد "فهمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين +"، مساء السبت، أن زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة مهمة وتأكيد أن مصر مركز للحركة العالمية، وتشكل عمقاً للنظام الإقليمي العربي.



وأضاف أن "السعودية حريصة على زيارة القاهرة لنقل رسائل مهمة أولها أن مصر تقف بجانب الأشقاء في ظل تعرضها لقصف دولي، مصر دولة كبيرة ومحورية وهذه رسالة لكافة العالم".



ولفت إلى أن مصر لن تنسى من وقف بجانبها في ثورة 30 يونيو، ودائما ما نقول إن مصر دولة كبيرة وحريصين على دعم الخليج بصورة كبيرة لترجمة عبارة "مسافة السكة".

