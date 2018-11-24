رئيس الوزراء: مصر تدخل عصر ناطحات السحاب

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مدبولي
مدبولي

المصريون ـ متابعات

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء بدء شركة «CSCEC» الصينية، التى تتولى تنفيذ المشروع، أعمال الإنشاءات بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية، وشدد على الشركة الصينية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ.
وأكد مدبولى أن هذا المشروع الضخم يتضمن تشييد 20 برجاً باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، قائلاً: «مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب»، فيما أشار مسؤولو المكتب الاستشارى للمشروع إلى أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الحفر، ويتم حالياً إجراء اختبارات التربة والجسات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المحطات الخرسانية التى ستبدأ العمل بالموقع. وأوضح مدبولى أن مشروع حى المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بكافة الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل.
وتفقد «مدبولى»، أيضاً، الحى السكنى «R3» بالعاصمة الإدارية، والذى تم طرح وحداته للحجز عبر الموقع الإلكترونى ضمن الطرح الأول بالعاصمة الجديدة، كما زار حى «جاردن سيتى الجديدة» «R5»، وتفقد الأعمال الجارية والموقف التنفيذى.

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