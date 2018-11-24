  • الأحد 25 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:06 ص
بحث متقدم
سعد الهلالي

تعليق صادم لـ"الهلالي" على مساواة المرأة بالرجل

ولي العهد السعودي

سر زيارة ولي العهد السعودي لمصر بهذا التوقيت

الدكتور أحمد الطيب

أزهريون لـ«أبوحامد»: هجومك على «الإمام الأكبر» غير مقبول

التعليم الحكومي

جدل حول اقتطاع جزء من ميزانية الوزارات للتعليم

أرشيفية

رد مصري على الحكم الأوروبي بشأن «أموال مبارك»

الصيدلي المقتول

أسرة الصيدلي المقتول بالسعودية: القاتل ليس مُختلًا عقليًا

المهندس طارق الملا، وزير البترول

مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز

احذر هذه المخالفات أثناء أداء العمرة

لهذه الأسباب.. انخفاض إقبال المصريين على أداء عمرة المولد

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تألق «صلاح»؟

المولد النبوي

ثالوث "الفتنة" بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

لهذا السبب..

البشير يوجه باستمرار تعاون جيشي السودان ومصر

الحياة السياسية

عمر البشير والسيسي
عمر البشير والسيسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البشير قد يصدر عفوا عن الصادق المهدي

#

"البشير" يشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

#

وكيل النواب: زيارة السيسي للسودان تحمل نتائج مبشرة

#

سفير السودان يكشف علاقة "البشير" بحرب أكتوبر

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، باستمرار التعاون بين جيش بلاده والجيش المصري في ضبط الحدود ما يساهم في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
جاء ذلك لدى استقباله وزير الدفاع المصري محمد زكي بحضور نظيره السوداني عوض بن عوف ورئيس الأركان السوداني كمال عبد المعروف، حسب بيان للرئاسة السودانية اطلعت عليه الأناضول.
ولم يذكر البيان موعد وصول المسؤول العسكري المصري ومدة زيارته للبلاد.
وأفاد البيان بأن البشير "وجه باستمرار التعاون بين الجيشين السوداني والمصري خاصة في مجالات التدريب وإحكام التنسيق في ضبط الحدود لمنع الجرائم العابرة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
وأِشاد بمستوى التعاون المتطور للعلاقات السودانية المصرية والتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.
ونقل البيان عن رئيس الأركان السوداني قوله إن "زيارة وزير الدفاع المصري سيتم خلالها طرح العديد من المشاريع المشتركة بين الجيشين".
وأضاف أن "وزيري الدفاع في البلدين سيعقدان مباحثات رسمية لبحث أوجه التعاون العسكري".
وأشار إلى مشاركة الجيش السوداني، في سبتمبر/أيلول الماضي، بمناورات النجم الساطع في مصر بصفة مراقب، بجانب مشروعات استخبارية مشتركة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "الغيطي" على رفض إلغاء تجميد أرصدة "مبارك"
» ولي العهد السعودي مستهدف لهذا السبب الخطير
» بريطانيا: روسيا أخطر علينا من داعش والقاعدة
» البشير يوجه باستمرار تعاون جيشي السودان ومصر
» "الفيصل" يشكك في "دقة" تقارير "CIA" بشأن خاشقجي
» اتفاق بين إسبانيا وبريطانيا حول "جبل طارق"
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لا دخل لنا بإقرار تونس «مساواة المرأة بالرجل» في الميراث
» تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» بعد اعتماده رسميًا.. ننشر جدول امتحانات «أولى ثانوي»
» «راموس» وراء إشارة «صلاح» أمام واتفورد

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها