سفارة واشنطن تغلق أبوابها لهذا السبب الخطير

24 نوفمبر 2018 - 10:50 م

أعلنت السفارة الأمريكية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، أنها ستغلق أبوابها، الإثنين، بعد ورود معلومات وصفتها بأنها "موثوقة ومحددة" عن تهديد إرهابي محتمل.



وقالت السفارة في رسالة إلكترونية أرسلتها للمواطنيين الأمريكيين في الكونغو الديمقراطية إنّ هناك "معلومات موثوقة عن احتمال شن هجمات إرهابية على منشآت حكومية أمريكية في العاصمة كينشاسا"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

