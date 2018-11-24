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عروض شراء السيارات بدون فوائد تنتعش مع اقتراب العطلات

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تقوم بعض شركات بيع السيارات بالترويج لأنفسها من خلال تقديم عروض شراء تتضمن تمويلات بدون فوائد، إلا أن تلك العروض يصعب عادة العثور عليها مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وتفضل الشركات بيع السيارات خلال شهر نوفمبر ومع اقتراب عطلات رأس السنة الجديدة  لكي تتخلص من طرازات السيارات الخاصة بالعام الحالي ولكي تتمكن من إقفال العام بأقوى نتائج مبيعات ممكنة.
وقال مات جونز، المتخصص في استشارات المستهلكين بشركة أبحاث "إدموندز" إنه ومع اقتراب نهاية العام تزداد صعوبة العثور على طراز السيارة االذي تبحث عنه.
وقام عدد من شركات تصنيع السيارات بإتاحة عروض الشراء بتمويلات بدون فائدة لعملاء محددين ممن لديهم درجات ائتمانية مرتفعة، ومن تلك الشركات جنرال موتورز التي تقدم عرضا على طرازات شائعة، وأيضا شركات فورد وهيونداي ونيسان التي تتيح عروض الشراء بتمويلات بدون فوائد على طرازات معينة ولفترات زمنية محدودة.



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