» الأهلي يسدد قيمة الشرط الجزائي لـ«كارتيرون»

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الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

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المصريون

الاهلى

كارتيرون

حصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على 190 ألف دولار من الإدارة الحمراء بعد فسخ عقده على خلفية تراجع النتائج.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى فإن كارتيرون عقد جلسة اليوم من إدارة الأهلى وستمتد للغد، لإنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين الطرفين وتحويل قيمة الشرط الجزائي فى حساب المدرب الفرنسي.

كما تتكبد خزينة النادى الأهلى مبلغ 20 ألف دولار، وهو المبلغ الذى سيتم دفعه للهولندي مايكل ليندمان مُخطط أحمال الفريق كشرط جزائي، بعد أن تم إقالته هو الأخر.



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