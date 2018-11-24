  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وواتفورد

السعودية

بالصور.. مقتل مواطن «مصري» في السعودية

طلبة التعليم الأزهري

التعليم الأزهري.. إقبال «أجنبي».. وهروب «مصري»

الجماعة الاسلامية

بالتفاصيل.. أسباب تردد "الجماعة الإسلامية" في إنهاء تحالفها مع الإخوان

خاشقجي

ابنتا "خاشقجي": هذا ما وجدناه في متعلقاته

الطلاق

إحصائية صادمة عن نسبة طلاق المصريين فى الساعة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

خطوة جريئة لـ"بن سلمان"

فياجرا نسائية

طرح أول «فياجرا نسائية» في مصر

الطقس

الأرصاد توضح حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة

النيل

«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

هوس هواتف الجيل الخامس يصيب الشركات الكبرى

الصفحة الأخيرة

سامسونج
سامسونج

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. زينب أول قائدة طيارة

#

معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار في شوارع القاهرة الكبرى

#

"عكاشة" يتعرض لأغرب موقف وأحد أفراد البرنامج يتدخل

#

معلومات صادمة عن أمان الأجهزة الالكترونية


كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن شركة سامسونج الكورية تنوي إزاحة الستار عن هاتفها الجديد الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس منتصف فبراير المقبل.

وأضافت أن سامسونج تجري مباحثات مع عدد من كبرى شركات الاتصالات في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بحيث يتوافق موعد إطلاق الهاتف الجديد مع إطلاق شبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يتاح الهاتف الجديد في كلا البلدين بمنتصف العام المقبل.

وسيكون الهاتف الجديد إلى جانب أربعة هواتف "سامسونج جالكسي إس" جديدة سيتم الإعلان عنها في الحفل المقبل للشركة. وقالت مصادر إن الهاتف الجديد سيكون بشاشة 6.7 بوصة و6 كاميرات.

 وأوردت الصحيفة أيضا أن شركة سامسونج تتفاوض مع شركة فيريزون الأمريكية من أجل التوزيع الحصري للجهاز.

وقالت بلومبرج في أكتوبر الماضي إن المباحثات بين سامسونج وفيريزون تهدف لضمان إتاحة دعم الشبكات للهاتف الجديد.

 من ناحية أخرى، أعلنت شركة "تي موبايل" عن نجاحها بالتعاون مع شركة نوكيا في إجراء تجارب لنقل بيانات عبر شبكة الجيل الخامس باستخدام طيف منخفض التردد، مما سيتيح التغطية لشبكة الجيل الخامس بالولايات المتحدة بحلول 2020.

وتمت التجارب في منطقة سبوكين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأظهرت أنه يمكن لبرج واحد أن ينقل إشارات الجيل الخامس عبر مئات الأميال المربعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يسدد قيمة الشرط الجزائي لـ«كارتيرون»
» مصرع 25 شخصًا جراء سقوط حافلة في قناة بالهند
» شاهدة تروي تفاصيل خطف "طفل الشروق"
» مقتل 5 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب
» «المسابقات» توجه الشكر إلى نجم الزمالك
» حزب تركي معارض يعلن دعم «أردوغان» في الانتخابات
» رغم زملكاويته.. «ميدو» يوجه رسالة إلى «الخطيب»
» بعد إقالته.. «كارتيرون» يعود للنادي الأهلي
» تجديد حبس 4 متهمين من شركاء نجلة القرضاوي
» ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية
» 29 يناير الحكم على متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها