هوس هواتف الجيل الخامس يصيب الشركات الكبرى

24 نوفمبر 2018 - 06:14 م



كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن شركة سامسونج الكورية تنوي إزاحة الستار عن هاتفها الجديد الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس منتصف فبراير المقبل.



وأضافت أن سامسونج تجري مباحثات مع عدد من كبرى شركات الاتصالات في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بحيث يتوافق موعد إطلاق الهاتف الجديد مع إطلاق شبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يتاح الهاتف الجديد في كلا البلدين بمنتصف العام المقبل.



وسيكون الهاتف الجديد إلى جانب أربعة هواتف "سامسونج جالكسي إس" جديدة سيتم الإعلان عنها في الحفل المقبل للشركة. وقالت مصادر إن الهاتف الجديد سيكون بشاشة 6.7 بوصة و6 كاميرات.



وأوردت الصحيفة أيضا أن شركة سامسونج تتفاوض مع شركة فيريزون الأمريكية من أجل التوزيع الحصري للجهاز.



وقالت بلومبرج في أكتوبر الماضي إن المباحثات بين سامسونج وفيريزون تهدف لضمان إتاحة دعم الشبكات للهاتف الجديد.



من ناحية أخرى، أعلنت شركة "تي موبايل" عن نجاحها بالتعاون مع شركة نوكيا في إجراء تجارب لنقل بيانات عبر شبكة الجيل الخامس باستخدام طيف منخفض التردد، مما سيتيح التغطية لشبكة الجيل الخامس بالولايات المتحدة بحلول 2020.



وتمت التجارب في منطقة سبوكين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأظهرت أنه يمكن لبرج واحد أن ينقل إشارات الجيل الخامس عبر مئات الأميال المربعة.





