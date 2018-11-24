حمودة بـ"رشوة الخولي": الاتهام ضعيف والمبلغ كان تبرعًا وليس رشوة

24 نوفمبر 2018 - 06:08 م

بدأت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، الاستماع، لدفاع سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب، وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

من جانبه، قال الدكتور محمد حمودة، محامي سعاد الخولى، إن كل التهم الموجهة للمتهمة من وجهة نظره، لا ترتقي إلى رتبة الاتهام، ولاسيما وان من بينها اتهامها بقبول عزومة بأحد الفنادق لمدة 3 أيام، وأخر برشوتها بعقد ذهب بمبلغ 8 آلاف جنيه من إحدى السيدات لرفع القمامة من أمام منزلها، مشيرا أن هذا كلام لا يعقل أن يقوم راشي بإعطاء رشوة بهذا الثمن مقابل خدمة تافهة يمكن أن تتم دون مقابل، لافتا أن الراشية قالت هذا، وهذا يخصها وحدها.

وأضاف محمد حمودة، أن التهمة الثالثة الموجهة لسعاد الخولى لم يقر بها الراشى أو الشاهد، حيث أكد أن المبلغ الذي تم دفعه كان على سبيل التبرع وليس الرشوة، لبناء دار أيتام، فى الوقت الذي أكد فيه الراشي أو الشاهد الرئيسي في القضية الذي يدعى "سيد جمعه" خلال التحقيقات، أن المتهمة تلقت منه مبلغ نصف مليون جنيه كرشوة لإصدار قرار هدم منزل، وتم دفع هذا المبلغ داخل علبة كعك، ولم يتم العثور على هذه العلبة، ولا المبلغ عنه، وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ، أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، عقب إنتهاء التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة ، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات، أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) .