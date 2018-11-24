  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وواتفورد

السعودية

بالصور.. مقتل مواطن «مصري» في السعودية

طلبة التعليم الأزهري

التعليم الأزهري.. إقبال «أجنبي».. وهروب «مصري»

الجماعة الاسلامية

بالتفاصيل.. أسباب تردد "الجماعة الإسلامية" في إنهاء تحالفها مع الإخوان

خاشقجي

ابنتا "خاشقجي": هذا ما وجدناه في متعلقاته

الطلاق

إحصائية صادمة عن نسبة طلاق المصريين فى الساعة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

خطوة جريئة لـ"بن سلمان"

فياجرا نسائية

طرح أول «فياجرا نسائية» في مصر

الطقس

الأرصاد توضح حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة

النيل

«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

حمودة بـ"رشوة الخولي": الاتهام ضعيف والمبلغ كان تبرعًا وليس رشوة

قضايا وحوادث

القبض علي سعاد الخولي
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السبت.. محاكمة المتهمين برشوة المطار

#

النيابة برشوة "الخولي": رأت بالحرام سبيلًا لأداء فريضة الحج

#

وفاة مدير مساحة البحر الأحمر داخل سجن الغردقة

#

"المصريون" تنشر شهادة محافظ الإسكندرية في رشوة سعاد الخولي

فساد

رشوة

سعاد الخولي

بدأت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، الاستماع، لدفاع  سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب، وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

من جانبه، قال الدكتور محمد حمودة، محامي سعاد الخولى، إن كل التهم الموجهة للمتهمة من وجهة نظره، لا ترتقي إلى رتبة الاتهام، ولاسيما وان من بينها اتهامها بقبول عزومة بأحد الفنادق لمدة 3 أيام، وأخر برشوتها بعقد ذهب بمبلغ 8 آلاف جنيه من إحدى السيدات لرفع القمامة من أمام منزلها، مشيرا أن هذا كلام لا يعقل أن يقوم راشي بإعطاء رشوة بهذا الثمن مقابل خدمة تافهة يمكن أن تتم دون مقابل، لافتا أن الراشية قالت هذا، وهذا يخصها وحدها.

وأضاف محمد حمودة، أن التهمة الثالثة الموجهة لسعاد الخولى لم يقر بها الراشى أو الشاهد، حيث أكد أن المبلغ الذي تم دفعه كان على سبيل التبرع وليس الرشوة، لبناء دار أيتام، فى الوقت الذي أكد فيه الراشي أو الشاهد الرئيسي في القضية الذي يدعى "سيد جمعه" خلال التحقيقات، أن المتهمة تلقت منه مبلغ نصف مليون جنيه كرشوة لإصدار قرار هدم منزل، وتم دفع هذا المبلغ داخل علبة كعك، ولم يتم العثور على هذه العلبة، ولا المبلغ عنه، وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق  ، أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، عقب إنتهاء التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة ، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات، أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها  لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يسدد قيمة الشرط الجزائي لـ«كارتيرون»
» مصرع 25 شخصًا جراء سقوط حافلة في قناة بالهند
» شاهدة تروي تفاصيل خطف "طفل الشروق"
» مقتل 5 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب
» «المسابقات» توجه الشكر إلى نجم الزمالك
» حزب تركي معارض يعلن دعم «أردوغان» في الانتخابات
» رغم زملكاويته.. «ميدو» يوجه رسالة إلى «الخطيب»
» بعد إقالته.. «كارتيرون» يعود للنادي الأهلي
» تجديد حبس 4 متهمين من شركاء نجلة القرضاوي
» ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية
» 29 يناير الحكم على متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها