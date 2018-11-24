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مصرع 25 شخصًا جراء سقوط حافلة في قناة بالهند

عرب وعالم

سقوط حافلة في قناة بالهند
سقوط حافلة في قناة بالهند

وكالات - خالد الشرقاوي

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الهند

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سقوط حافلة

لقي 25 شخصًا مصرعهم، السبت، جراء سقوط حافلة في قناة بولاية "كارناتاكا" جنوب غربي الهند.

ونقلت قناة "إن دي تي في" عن السلطات المحلية قولها إن الحادث وقع في منطقة مانديا، وإن هناك خمسة أطفال بين الضحايا.

وأضافت أن السكان المحليين أنقذوا بعض الركاب، دون أن تذكر عددهم.

ولفتت السلطات المحلية إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأفادت بأن "ما يتراوح بين 30 و35 شخصًا كانوا على متن الحافلة الخاصة".

وذكرت الشرطة أن سائق الحافلة فقد سيطرته عليها، ما تسبب في انقلابها وغرقها في القناة.

وفي السياق نفسه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن حزنه العميق لوقوع هذا الحادث.

وقال مودي عبر تويتر: "نشعر بالألم الشديد إثر حادث الحافلة في منطقة مانديا بكارناتاكا (..) مشاعري وصلواتي مع عائلات المتوفين".


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